أردوغان: تحرير جبل برصايا بات قريبا

وأشار الرئيس التركي، إلى أنّ عدد الإرهابيين الذين تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، بلغ 484 إرهابياً.
وتستمر عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب الكردية، شمالي سوريا.
قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم الأحد، إنّ القوات المشاركة في عملية "#غصن_الزيتون" ستحرر بعد قليل جبل برصايا الاستراتيجي الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية.https://t.co/I6CXuZz8MJ pic.twitter.com/WbizhxB2wN— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 28, 2018
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