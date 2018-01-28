الجيش التركي يعلن السيطرة على "جبل برصايا" ووحدات حماية الشعب الكردية تنفي

أعلنت القوات المسلحة التركية و"الجيش الحر"، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، أنهما تمكنا من بسط السيطرة على "جبل برصايا" الاستراتيجي في مدينة عفرين شمالي سوريا، في وقت نفت وحدات حماية الشعب الكردية هذه الأنباء.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، فقد أعلنت "القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر سيطرتهما على "جبل برصايا" الاستراتيجي شمالي سوريا".

#عاجل| القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر يبسطان سيطرتهما على "جبل برصايا" الاستراتيجي شمالي #سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 28, 2018

​من جانبه، قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، في تصريح لـ"سبوتنيك": "لم يسيطر الجيش التركي والمرتزقة على جبل برصايا، والاشتباكات مستمرة حتى الآن"، متابعا "لم ننسحب من جبل برصايا والمنطقة المحيطة به، وعمليات الكر والفر والقتال لا تزال مستمرة فيها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر، في وقت سابق، أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ستحرر قريبا جبل برصايا الاستراتيجي.