الشرطة الألمانية توقف مسيرة مناهضة لتركيا في كولونيا

قالت الشرطة إن أكثر من عشرة آلاف شخص خرجوا في شوارع مدينة كولونيا الألمانية أمس السبت (27 يناير كانون الثاني) احتجاجا على توغل الجيش التركي في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وأوقفت الشرطة المسيرة بعدما رفض المتظاهرون إنزال رايات عليها صورة للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، وفقا لرويترز.

© REUTERS/ PASCAL ROSSIGNOL مسيرة في باريس احتجاجا على التوغل التركي في سوريا (صور)

وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إرهابيين لكن مقاتلي هذه الجماعة لعبوا دورا بارزا في الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم "داعش" في سوريا.

ومنذ بدء الهجوم الذي أطلقت عليه أنقرة اسم (عملية غصن الزيتون) قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية ستتجه شرقا نحو بلدة منبج وهو ما قد يضعها في مواجهة مع القوات الأمريكية التي نشرت هناك.

وجرى نشر قوات أمريكية في منبج وفي محيطها لردع الأتراك والمسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة من الاقتتال فيما بينهم. كما اضطلعت القوات الأمريكية بمهام تدريبية في المنطقة.