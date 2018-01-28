عاصفة ثلجية تشل الحركة في إيران (صور+فيديو)

تعرضت إيران لعاصفة ثلجية بدأت يوم الخميس و استمرت حتى ساعات متأخرة من يوم السبت، لتشل حركة النقل البري و الجوي في العديد من المدن و القرى الإيرانية.

العاصفة الثلجية التي ضربت شمال و غرب البلاد جائت بشكل مفاجئ بعد فصل شتاء دافئ نسبيا.

الأمر الذي أدى الى إغلاق عدد من المعابر و الطرق البرية بسبب تراكم الثلوج و ضعف الرؤية.

كما ولم تسلم الطرق السريعة من حوادث السير نتيجة لإنزلاق السيارات وفقدان السيطرة في التحكم بالسيارة، الأمر الذي دفع لتدخل فرق الهلال الأحمر.

هذا ووصل إرتفاع الثلوج في بعض المناطق الجبلية الى حوالي 1,3 متر، هذا ومن المتوقع إستمرار إنخفاض درجات الحرارة لتصل في بعض المناطق الى 20 درجة تحت الصفر.

Heavy snow buries much of Iran, strands travelershttps://t.co/VhyX3yTwZ1 pic.twitter.com/p5IsFetWgc — Press TV (@PressTV) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

وفي الوقت نفسه طلب عمدة مدينة طهران من الأهالي مساعدة رجال الإنقاذ و عمال البلدية في إزالة الثلوج.

Heavy snow made conditions dangerous for locals. Municipality failing to take any measures for the people.#برف_تهران #Iran #براندازیم pic.twitter.com/uNYg3D1g3i — farmandehMehrdad (@farmandeMehrdad) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

يذكربأن شركة المطارات والأسطول الجوي الإيراني،أعلنت يوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، إغلاق مطار الإمام الخميني، بالعاصمة الإيرانية طهران.

بسبب تساقط الثلوج بغزارة و نتيجة لسوء الأوضاع الجوية.