أردوغان: تركيا ستطهر كامل حدودها مع سوريا من "الإرهابيين"

قال الرئيس التركي طيب أردوغان اليوم الأحد إن بلاده ستطهر حدودها بالكامل مع سوريا من "الإرهابيين" مما يدل على أن الهجوم التركي المستمر منذ تسعة أيام في منطقة عفرين بشمال سوريا سوف يتواصل.

© REUTERS/ UMIT BEKTAS أردوغان: تحرير جبل برصايا بات قريبا

وقال أردوغان في مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في إقليم أمسايا الشمالي إن تركيا ستعمل على ضمان إمكانية عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى ديارهم فور تطهير الحدود من المسلحين. وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي تصريحات مماثلة له في سياق متصل بالشأن السوري، قال الرئيس التركي، إن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ستحرر بعد قليل جبل برصايا الاستراتيجي الذي تتحصن فيه "العناصر الإرهابية".

موضحا خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية جوروم وسط البلاد، اليوم الأحد أنه تحدث مع الضابط الذي يقود العمليات العسكرية في جبل برصايا بمنطقة عفرين التابعة لريف محافظة حلب السورية.

وأضاف: أخبرني أن القوات التركية ستحرر قمة الجبل من "الإرهابيين" بعد قليل".

وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن عدد من وصفهم بالـ"إرهابيين" الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، بلغ 484 إرهابيا.

يتبع…