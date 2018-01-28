ترامب يرد على انتقاد المغني جاي زي له بشأن "الدول القذرة"

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، على انتقاد مغني الراب الأمريكي جاي زي، بعدما وصف دول العالم الثالث بأنها "دول قذرة".

وغرد ترامب عبر حسابه على "ترامب": "برجاء أبلغوا جاي زي أنه بسبب سياساتي، فإن التقارير أظهرت أن مستوى بطالة أصحاب البشرة السمراء حقق أكبر انخفاضا في التاريخ!".

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2018

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وكان جاي زي، عبر أثناء استضافته في برنامج "ذا فون جونز"، على قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن استيائه من تصريحات ترامب بشأن دول العالم الثالث، وقال إنها "جارحة ومثيرة للإحباط"، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتابع زود المطربة الأمريكية بيونسيه: " "الكل يشعر بالغضب، ولكن بعد الغضب، يأتي الشعور بالألم، لأن ترامب ينظر بشكل مهين إلى مجموعة كاملة من الناس، وهذا يعكس ضحالة معلوماته، لأن هذه الدول تحظى بشعوب جميلة".

Jay Z out here rocking “Get Out” couture. Impressive pic.twitter.com/tYZcigi79K — Annie Apple (@SurvivinAmerica) January 28, 2018

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وكانت تصريحات دونالد ترامب، التي أطلقها قبل أسبوعين، أثارت ضجة حول العالم، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه في اجتماع حول الهجرة مع أعضاء مجلس الشيوخ، وصف ترامب دول العالم الثالث بـ"الدول القذرة".

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يقول رأيه في الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

كان ترامب قد ذكر، على وجه الخصوص، هايتي والسلفادور وعدد من الدول الأفريقية.

وفي حين أكد ترامب، في وقت سابق، أنه لم يستخدم مثل هذه الكلمات، علق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من بين خصوم ومؤيدي الرئيس بتصريحات متعارضة تماما حول ما إذا كان رئيس الدولة صرح بذلك.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان عنصريا، أجاب ترامب، "لا، لست عنصريا، أنا أقل شخص عنصري أجريتم (الصحفيين) معه مقابلة على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لم يدلي بأي تعليقات مسيئة خلال الاجتماع في البيت الأبيض.