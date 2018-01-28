تيار "الغد السوري" المعارض يحث الأعضاء على حضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

دعا تيار الغد السوري المعارض برئاسة أحمد الجربا أعضاءه لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية غدا وبعد غد كضمان لتمثيل سياسي معبر عن الشعب السوري.

القاهرة — سبوتنيك . وقال التيار في بيان إن "المكتب السياسي لتيار الغد قد قرر تشجيع أعضاء التيار الذين وردتهم الدعوة إلى حضور المؤتمر من أجل تحقيق التمثيل السياسي المعبر عن إرادة السوريين في إنهاء الحرب والانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد".

وقال البيان إنه بالرغم من إدراك المكتب السياسي واحترامه لـ"مشاعر الكثير من السوريين الذين لا يوافقون على هذا المؤتمر" إلا أنه يرى أنه "من واجب التيار وبقية أطياف المعارضة السورية عدم العزوف عن التمثيل السياسي في تلك المحافل، خصوصا أن جميع أطياف المعارضة السورية قد وافقت على الحل السياسي بحسب قرار مجلس الأمن 2254".

وأكد التيار أنه "لن يدخر جهدا من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية حقنا للدماء".