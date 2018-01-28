استقالة قيادي بحزب ترامب على خلفية مزاعم "اعتداءات جنسية"

قدم ستيف وين، المدير المالي في اللجنة الوطنية للتمويل بالحزب الجمهوري، استقالته من منصبه، وذلك بعد تقارير تحدثت عن اعتداءات جنسية تورط فيها.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري رونا ماك دانيال، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني،، إنها قبلت استقالة وين، وذلك بحسب شبكة الإذاعة الأمريكية "إن بي آر".

جاء هذا القرار عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قبل أيام، زعم تورط وين في اعتداءات جنسية.

ونفى وين ما نشرته "وول ستريت جورنال"، متهما زوجته السابقة بالوقوف وراء هذه الادعاءات.

JUST IN: Casino mogul Steve Wynn resigns as RNC finance chair amid sexual misconduct claims, Politico reports pic.twitter.com/kDdTroPaxn — MSNBC (@MSNBC) January 27, 2018

​وقال، في بيان له، "إثارة تلك الاتهامات من الممارسات المستمرة لزوجتي السابقة، إلين وين، التي أخوض أمامها الآن معارك قضائية مقززة".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد اختار وين لشغل منصب المدير المالي في اللجنة الوطنية للتمويل بالحزب الجمهوري.

وأكد وين استقالته، معربا عن شكره لترامب لاختياره للمنصب. ولم يحدد بعد من سيحل محله.

وذكر في بيانه "إن النجاح الذي حققناه لا يصدق ويجب أن يستمر. العمل الذى نقوم به لجعل أمريكا مكانا أفضل أهم من أن يضعفه هذا التشتيت. وأشكر الرئيس على منحي فرصة خدمته متمنيا له النجاح المستمر".