رئيس أركان الجيش الإيراني يوجه دعوة عاجلة لجميع القوات

وأفاد مركز الاتصال والإعلام الدفاعي بهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، أن اللواء باقري أوعز إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي للإسراع باستخدام جميع إمكانياتها اللوجستية وكوادرها البشرية لمساعدة فرق الإغاثة لمواجهة موجة تساقط الثلوج، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة استعداد القوات المسلحة في مساعدة الحكومة، وفرق الإغاثة في فتح الطرق في البلاد، مشيرا إلى أنه أبلغ جميع القوات المسلحة بمساعدة فرق الإغاثة في عمليات الإنقاذ إذا اقتضى الأمر.

© AFP 2018/ ATTA KENARE عاصفة ثلجية تشل الحركة في إيران (صور+فيديو)

يذكر أن هطول الثلوج والأمطار الغزيرة في العديد من المحافظات بشمال وغرب البلاد أدى إلى إغلاق بعض الطرق بين المدن والقرى وتقطعت السبل بالكثير من المسافرين في الطرقات الخارجية.

وكان المتحدث باسم إدارة الأزمة في إيران، بهنام سعيدي، أعلن تقديم خدمات الإغاثة لـ25 ألف شخص، وجرى إسكان 6600 شخص آخر بصورة طارئة إثر موجة الثلوج والعواصف الثلجية التي اجتاحت الكثير من مناطق البلاد ومنها العاصمة طهران خلال الأيام الأخيرة.

وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء فارس نوه سعيدي إلى أن 17 محافظة في البلاد اجتاحتها الثلوج أو العواصف الثلجية، موضحًا أنه تم تقديم خدمات إغاثية في 96 محورا للمواصلات في المدن والقرى وإغاثة 25 ألف شخص وإسكان 6600 شخص آخر بصورة طارئة.

وصرح بأنه تم خلال عمليات الإغاثة "نقل 16 شخصا إلى المستشفيات فيما عولج 6 آخرون ميدانيا".