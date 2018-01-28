تغريدة "مريبة" لوزير الدفاع التركي حول مخزونات أسلحة وذخائر جيشه

أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي، إن مخزون بلاده من الأسلحة والذخائر والمعدات القتالية، يكفي للقضاء على "التنظيمات الإرهابية" المتمركزة في مدينة عفرين وغيرها من المدن السورية.

وأشار جانكلي في تغريدة على مدونته الخاصة في موقع "تويتر"، إلى أن كافة الأسلحة والذخائر المستخدمة في عملية "غصن الزيتون" الحارية في مدينة عفرين، هي صناعة محلية وبخبرات المهندسين الأتراك.

مبينا أن الجهات المختصة مستمرة في تصنيع وإنتاج الذخائر والمعدات القتالية اللازمة لمكافحة "التنظيمات الإرهابية" التي تشكل خطرا على تركيا وأمن مواطنيها. بحسب ما نقله "ترك برس".

وتابع الوزير التركي قائلا:

"ننتج حاليا أنواعاًمختلفة من الأسلحة الثقيلة والمدافع والقاذفات، التي تلائم كافة الأحوال الجوية، كما أننا ننتج الصواريخ الذكية التي يمكن إطلاقها من مقاتلات "إف 16".

وأوضح وزير الدفاع التركي أن تركيا كانت قبل نحو 15 عاما تستورد كافة الأسلحة والذخائر المستخدمة في عمليات مكافحة "التنظيمات الإرهابية" من الخارج، بينما هي الأن تنتج نحو 70 بالمئة من الأسلحة والذخائر التي تحتاجها عبر خبراتها وإمكاناتها المحلية.