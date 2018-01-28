الخارجية الإيرانية: تصريحات ملك الأردن حول تدخلات إيران في دول المنطقة غير صحيحة

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ملك الأردن عبد الله الثاني التي اتهم فيها إيران بالتدخل في دول المنطقة، مؤكدة أن الاتهامات تتجاهل الدور الإيراني الإيجابي في مكافحة الإرهاب.