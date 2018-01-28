نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الفنلندية... تقدم الرئيس المنتهية ولايته

يتجه الرئيس الفنلندي المنتهية ولايته ساولي نينيستو إلى الفوز بولاية ثانية، بعد نهاية اليوم الانتخابي الأحد 28 يناير/ كانون الثاني.

© flickr.com/ Philippe Put صحيفة فنلندية تنشر بيانات سرية عن تجسس فنلندا على الجيش الروسي

وأدلى الفنلنديون بأصواتهم اليوم حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، حسب فرانس برس

وأفادت النتائج الأولية أن الرئيس المنتهية ولايته سيحصد 64 % من الأصوات متقدما بفارق كبير على منافسيه.

وقال نينيستو في بيان "أشكر الجميع، لكنني لا اعتبر أن إعادة انتخابي باتت أمرا ناجزا".

وقال جوهانا اونسلوما مدير الأبحاث في شبكة الدراسات الأوروبية التابعة لجامعة هلسنكي أن الفنلنديين الذين تتقاسم بلادهم حدودا طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، وهي الإطول في الاتحاد الأوروبي، "يتطلعون إلى الاستقرار ولا يريدون تغييرا في الوقت الراهن".

وقالت رايجا بالمو "62 عاما" وهي متقاعدة تقيم في هلسنكي إن "نينيستو هو خيار آمن بالنظر إلى الوضع الذي يسود العالم".

يذكر أن الرئيس الفنلندي هو رئيس الدولة وقائد الجيش ويشارك في ادارة الشؤون الخارجية والدفاعية مع الحكومة، باستئناء الشؤون الأوروبية الخارجة عن صلاحياته.

وينتظر الرئيس مولودا في فبراير/ شباط.

ويرى محللون أن هذا النبأ عزز شعبية نينيستو بين مواطنيه.