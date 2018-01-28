مستشار وزير الخارجية الأردني نواف التل يترأس وفد الأردن بمؤتمر سوتشي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أن مستشار الوزير، نواف التل، سيترأس وفد الأردن إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

© Sputnik. Ильинцева Карина Сергеевна هذا ما قاله أول وفد سوري يصل سوتشي وسط أجواء احتفالية وترحيبية من الروس

عمان — سبوتنيك . وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد الكايد، لوكالة "سبوتنيك" إن "الذي سيرأس الوفد الأردني في سوتشي هو نواف التل".

ويرأس التل، في ذات الوقت، الوفد الأردني في اجتماعات العاصمة الكازاخية أستانا حول الأزمة السورية.

ويبدأ مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي الروسي، أعماله غدا الاثنين بمشاركة نحو 1500 شخص يمثلون كافة أطياف الشعب السوري.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن المؤتمر سيبدأ العمل على "الدستور السوري" الجديد، ومن المتوقع تشكيل لجنة دستورية، بالإضافة إلى بحث مواضيع أخرى حول الحل في سوريا، وسبل إخراج البلاد من الأزمة والحرب الدائرة منذ آذار/ مارس 2011.

ويمثل اجتماع سوتشي أحد جوانب مساع حثيثة يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية المتواصلة منذ نحو سبع سنوات، إذ يخوض الجيش السوري معارك ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و"جبهة فتح الشام"،جبهة النصرة سابقا، وهما تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد من الدول.