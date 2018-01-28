ماليزيا تنتقد اجتماعا لمهاتير محمد مع سفراء الاتحاد الأوروبي

وانتقد وزير الخارجية الماليزي الاجتماع في بيان أصدره اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، قال فيه إن القضايا التي أثيرت في الاجتماع تمس كرامة وسيادة البلاد.
وقال الوزير حنيفة أمان إن ماليزيا لن تمنع السفراء الأجانب من ممارسة مهامهم الدبلوماسية وذلك تماشيا مع اتفاقية فيينا لكنها ستتخذ إجراء قويا لحماية سيادتها.
وقال حنيفة في بيان "لن تتردد الحكومة، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وسيادة البلاد وكرامتها، في اتخاذ الإجراء القوي المناسب تجاه أي طرف خارجي ينتهك الأعراف والقيم المتضمنة في الاتفاقية".
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