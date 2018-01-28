دولة شهدت 25 جريمة قتل خلال أيام

أكد مسؤولون ووسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في المكسيك في مطلع الأسبوع من بينهم تسعة رجال أعدموا في منزل في إحدى ضواحي مدينة مونتيري الصناعية الغنية بشمال البلاد.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب: المكسيك ستدفع 20 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي

ووفقا لوكالة "رويترز"، اقتحم مسلحون ملثمون منزلا في تلك الضاحية أثناء مشاهدة مجموعة مباراة في كرة قدم محلية في التلفزيون، وقتل سبعة في الموقع ولفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى.

وشهدت المكسيك موجة هجمات على الملاهي الليلة في ساعة متأخرة من مساء السبت وصباح الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من المسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص في حانة في منتجع كانكون.

وقتل سائح من تشيلي عندما أطلق مسلح النار في مطعم في منتجع أكابولكو المطل على المحيط الهادي، كما قتل اثنان آخران في حانة في عاصمة ولاية فيراكروز على خليج المكسيك عندما أطلق رجلان النار على موظفين وفرقة موسيقية.

وتعرض ستة آخرون للقتل في مدينة سيوداد جواريز الحدودية من بينهم زوجان عثر على جثتيهما وبهما آثار تعذيب في متنزه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ستة آخرين قتلوا في ولاية تاماوليباس الحدودية، حيث قتل مالا يقل عن عشرة خلال الأسبوع عند حواجز طرق غير قانونية وفي تبادل لإطلاق النار.