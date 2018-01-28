فوز ساولي نينيستو بالانتخابات الرئاسية الفنلندية

فاز الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، بفترة رئاسية ثانية، بعدما حصل على 62.7% من الأصوات.

© flickr.com/ Philippe Put صحيفة فنلندية تنشر بيانات سرية عن تجسس فنلندا على الجيش الروسي

هلسنكي — سبوتنيك . وأعلنت وزارة العدل الفنلندية، اليوم الأحد فوز نينيستو بالانتخابات الرئاسية، وقالت فى بيان لها:

أن الرئيس الفنلندى الحالى ساولى نينيستو ضمن إعادة انتخابه رئيسا للبلاد بعد حصوله على نسبة 62.7 فى المائة من الاصوات بعد إتمام عمليات الفرز فى جميع مراكز الاقتراع.

وأضاف البيان أن "سولي نينيستو حصد 62.7 في المئة من الأصوات فيما حصل المرشحون الآخرون على أقل من 15 في المئة".

وصرح نينيستو في خطاب وجهه إلى مؤيديه:

من الرائع أن أكون رئيسا لبلد عظيم، فبلدنا رائع، وسنضمن أن يبقى على هذا النحو، كما سنستمع إلى الآراء المختلفة، وهنا تكمن قوتنا، نحن بلد مستقر وهذا يعني الكثير.

يذكر أن وزارة العدل ستعلن نتيجة الانتخابات وفوز نينيستو رسميا يوم الثلاثاء المقبل 30 يناير/كانون الثاني.