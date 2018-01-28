النائب العام الإيراني يدعو القضاة لسرعة تحديد مصير متهمى المظاهرات

أعلن النائب العام في طهران، عباس جعفري، عن صدور 95 لائحة اتهام حتي الآن ضد المتهمين في المظاهرات الأخيرة.

ولفت النائب العام اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني إلى أن عدد الذين لا يزالون معتقلين علي ذمة هذه الأحداث يبلغ 10 أشخاص، حسب إرنا

ودعا جعفري القضاة إلى تسريع وتيرة الإجراءات لتحديد مصير هؤلاء المتهمين.

وأشار إلى أن محاولات الأعداء والجماعات المناوئة كانت بهدف استمرار الفوضي داخل البلاد.

وقال إن هؤلاء عقدوا الآمال علي أن تتواصل هذه الاضطرابات علي خلفية الاحتجاجات الشعبية؛ بما يستدعي التحلي بالوعي من جانب المسؤولين المعنيين والشعب.

ولم يستبعد جعفري إثارة الفتنة من جديد، وإن أكد على أنها خمدت الآن.

وقال جعفري إن الاضطرابات الأخيرة في البلاد استغرقت فترة قصيرة لوعي الشعب، واصفا من تظاهروا بالغوغايين.

واعتبر النائب العام أن يقظة الشعب الإيراني إلى جانب التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية والشرطة والمؤسسات الأمنية والسلطة القضائية أدّت إلي ختام هذه الاضطرابات اسرع من الفترة المتوقعة.

وبدأت احتجاجات إيران في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية من مدينة مشهد، وانتشرت في عدة مدن.