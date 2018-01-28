نتنياهو ونظيره البولندي يتفقان على تشريع بشأن المحرقة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، أن نتنياهو ونظيره البولندي مورفيتسكي توصلا إلى اتفاق على إجراء حوار للتوصل إلى تفاهمات حول التشريع بشأن المحرقة النازية.

© Sputnik. Aleksei Nikolski نتنياهو يبرئ هتلر من المحرقة؟!

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وأفاد مكتب نتنياهو في بيان، أن "‏رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هذا المساء هاتفيا مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورفيتسكي واتفق معه على البدء فورا في حوار بين البلدين بهدف المحاولة للتوصل إلى تفاهمات حول التشريع بشأن المحرقة".

رام الله — سبوتنيك

وكان نتنياهو وناجون من المحرقة قد أبدوا استياءهم، اليوم الأحد، من مشروع قانون بولندي يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أي مسؤولية عن فظائع النازي التي ارتكبت على أراضيها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، نائب السفير البولندي، احتجاجا على مشروع القانون الذي أقره البرلمان، يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية مثل المحرقة اليهودية.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.