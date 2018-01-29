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    إطلاق صواريخ باليستية، كوريا الشمالية 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016

    كوريا الشمالية تبني منتجعا في موقع لاختبار الصواريخ الباليستية

    © REUTERS/ KCNA
    العالم
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    أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن اعتزام بلاده إنشاء منتجعا سياحيا في أحد المواقع المخصصة لاختبار الصواريخ الباليستية.

    وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الإعلان الغريب من جانب جونغ أون يأتي في إطار مساعيه لجذب السياح لبلاده بالتزامن مع حلول موعد دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي تنظمها كوريا الجنوبية في مدينة بيونغ تشانغ.

    وكشف جونغ أون عن أن المنتجع الفخم من المنتظر أن تتم إقامته في مقاطعة كانغون، والتي يقع في شرقها موقعا شهد سقوط ثلاث صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد أن تم إطلاقها من شمال البلاد.

    وتحاول كوريا الشمالية إنعاش اقتصادها المتعثر خاصة في ظل توقيع عقوبات اقتصادية من قبل الأمم المتحدة، وذكرت وكالة أنباء KCNA الكورية الشمالية:

    إقامة تلك المنطقة السياحية ستشبع حاجات السياح من داخل البلاد وخارجها، إذ تمثل هذه المنطقة موقعا مثاليا يربط العديد من المناطق السياحية بمنطقة ونسان مت كومغانغ، وهو ما سيرتقي بالسياحة في البلاد إلى مستوى عالمي.

    في سياق آخر، صرح وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونغ-غيون، الجمعة الماضية، بأن كوريا الشمالية تعد لاستعراض عسكري ضخم يوم 8 فبراير/ شباط، بعد أن حولت يوم تأسيس جيشها إلى هذا اليوم.

    وقال الوزير خلال ندوة نظمتها منظمة "بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية" في سيئول: "تعد كوريا الشمالية لاحتفال بيوم تأسيس الجيش النظامي الذي يصادف يوم 8 فبراير، عشية افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، في مطار ميريم بالقرب من بيونغ يانغ، حيث يمكن أن يكون استعراض عسكري تهديدي لحد كبير بنشر أغلبية أسلحتها"، وفقا لوكالة يونهاب.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    صواريخ باليستية, منتجع سياحي, إنشاء موقع سياحي, كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
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