ترامب: أمريكا ستكون شريكا تجاريا كبيرا لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بريطانيا ستصبح شريكا تجاريا كبيرا لبلاده بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل

لندن — سبوتنيك . وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 29 يناير / كانون الثاني، بأن تصبح بلاده شريكا تجاريا كبيرا لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع مقدم التلفزيون البريطاني بيرس مورغان: "نعرف أنكم تقتصرون على فترة سنتين قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكننا سنبرم مع بريطانيا العظمى اتفاقات وسنكون شريكا تجاريا كبير بالنسبة لكم.

ومن المقرر أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار / مارس 2019.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال الشهر الجاري، إن لندن ستظل مركزا ماليا عالميا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بقاء لندن مركزا تجاريا عالميا ميزة لا تخدم المملكة المتحدة، وإنما تخدم مصلحة أوروبا ومصلحة النظام المالي العالمي أيضا.