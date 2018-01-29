ترامب: أنا أحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني بأنه يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، كما أعلن عن دعمه للبلاد ولرئيسة وزرائها تيريزا ماي .

© Sputnik. Irina Kalashnikova ترامب: الديمقراطية في أمريكا أفضل مما كانت عليه منذ عقود

لندن — سبوتنيك . وقال ترامب في مقابلة مع مقدم التلفزيون البريطاني بيرس مورغان:

أعتقد أنني أحظى بشعبية كبيرة في بلدكم، وأعتقد أن البريطانيين يعجبهم موقفي من القضايا الأمنية، وكثير مما أقوله.

وأضاف: "لدينا علاقات ممتازة مع رئيسة وزرائكم، لقد اجتمعنا للتو، في منتدى دافوس الاقتصادي، وأدعم الكثير مما تفعله وما تقوله، أنا أؤيد كثيرا بريطانيا".

في سياق متصل، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن تصبح بلاده شريكا تجاريا كبيرا لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع مقدم التلفزيون البريطاني بيرس مورغان: "نعرف أنكم تقتصرون على فترة سنتين قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكننا سنبرم مع بريطانيا العظمى اتفاقات وسنكون شريكا تجاريا كبير بالنسبة لكم، ومن المقرر أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار / مارس 2019.