ترامب يهدد بالتصدي للاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصدي للاتحاد الأوروبي بشأن ما يصفه بسياسته التجارية "غير العادلة تماما" تجاه بلاده.

© AFP 2018/ Nicholas Kamm ترامب: أمريكا ستكون شريكا تجاريا كبيرا لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

ويرى ترامب ضرورة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة وهو ما طالب به الاتحاد الأوروبي ، كما وقع في الأسبوع الماضي قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 في المئة على الألواح الشمسية التي يتم استيرادها ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأمريكية من جانب واحد في إطار برنامج أوسع للحماية التجارية، حسبما ذكرت رويترز.

وصرح ترامب في مقابلة مع محطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية:

لدى مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا من وجهة نظر تجارية.

وأضاف "لا نستطيع إدخال منتجاتنا، هذا أمر صعب جدا، ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضعيفة جدا إنه أمر غير عادل تماما".

في السياق ذاته، صرح ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، كما أعلن عن دعمه للبلاد ولرئيسة وزرائها تيريزا ماي.

وأضاف: "لدينا علاقات ممتازة مع رئيسة وزرائكم، لقد اجتمعنا للتو، في منتدى دافوس الاقتصادي، وأدعم الكثير مما تفعله وما تقوله، أنا أؤيد كثيرا بريطانيا".