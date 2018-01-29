ترامب يهدد بالتصدي للاتحاد الأوروبي

وصرح ترامب في مقابلة مع محطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية:
لدى مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا من وجهة نظر تجارية.
وأضاف "لا نستطيع إدخال منتجاتنا، هذا أمر صعب جدا، ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضعيفة جدا إنه أمر غير عادل تماما".
في السياق ذاته، صرح ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، كما أعلن عن دعمه للبلاد ولرئيسة وزرائها تيريزا ماي.
وأضاف: "لدينا علاقات ممتازة مع رئيسة وزرائكم، لقد اجتمعنا للتو، في منتدى دافوس الاقتصادي، وأدعم الكثير مما تفعله وما تقوله، أنا أؤيد كثيرا بريطانيا".
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