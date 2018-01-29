قتلى وجرحى في هجوم تبناه "داعش" على ثكنة عسكرية في كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، مقتل ما لا يقل عن جنديين أفغانيين وإصابة 10 آخرين في هجوم على ثكنة للجيش قرب الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابول.

© Sputnik. Valeriy Melnikov أفغانستان تعلن الحداد العام على أرواح 95 قتيلا راحوا ضحية تفجير إرهابي وسط كابول

وأضافت الوزارة الأفغانية ، في بيان لها، أن ما لا يقل عن أربعة مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب واحدة من الأكاديميات العسكرية الكبرى في أفغانستان وقتلوا جنديين على الأقل وأصابوا عشرة آخرين.

بدروه، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وكان شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا صوت ما لا يقل عن 8 انفجارات، صباح اليوم الاثنين، فضلا عن اشتباكات نارية متقطعة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة قريبة من أكاديمية المارشال فهيم العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

في سياق متصل، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني، أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال الأسبوع الجاري، 195 متهما بقضايا إرهابية بينهم 9 أشخاص اعتقلوا في إطار التحقيقات حول هجومين استهدف أحدهما فندق إنتركونتيننتال قبل أيام، والثاني وقع بتفجير سيارة إسعاف مفخخة في كابول أمس وراح ضحيته أكثر من مئة قتيل.