وزيرة الخارجية: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا عسكريا لأستراليا

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب، في معرض تعليقها على الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي تتهم فيها واشنطن، موسكو وبكين بتقويض النظام العالمي، أن لكانبيرا وجهة "نظر مختلفة تماما" بهذا الخصوص عن روسيا والصين اللتين، وفقا لها، لا تشكلان تهديدا عسكريا لأستراليا.