بتلك الطريقة هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين (فيديو)

سخرت وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، من منافسها السابق في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، أمام الملايين من متابعي حفل توزيع جوائز "غرامي" الشهيرة.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة ترد على شائعات علاقتها الغرامية بترامب

ويتضمن الكتاب مجموعة من كواليس اتخاذ ترامب للقرارات داخل البيت الأبيض، وحظى بانتقاد لاذع من الرئيس الأمريكي.

وظهرت كلينتون في المسرحية الهزلية المسجلة، وهي تقرأ فقرة من كتاب "نار وغضب"، تقول: "لقد كان خائفا من أن يتم تسميمه، وهذا سبب اندفاعه لتناول وجبات ماكدونالدز، لأنه لا أحد يعرف إلى من ستأتي، فبالتالي يمكن أن يتم تجهيز الطعام بأمان".

وتعمدت كلينتون ألا تذكر اسم "ترامب" في الكتاب، الذي يتحدث بالكامل عنه، كما ظهرت في بادئ الأمر، والكتاب يغطي الجزء الأكبر من وجهها، وهي تخفضه بصورة تدريجية.

وأثار ظهور كلينتون في المسرحية الهزلية، التي تسخر من ترامب، ردود فعل متضاربة لدى العديد من الجمهور، وكما حظت بانتقادات رسمية أمريكية.

وانتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ظهور كلينتون في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) January 29, 2018

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وقالت هيلي: "دوما ما كنت أحب متابعة حفل توزيع جوائز غرامي، لكن الفنانين الذين قرأوا كتاب نار وغضب قتلوا ذلك الحفل، ما حدث مزج غير مقبول بين الفن والسياسة".