ترامب يقول إنه "يدعم المرأة" ويغرد أحيانا وهو في السرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يكتب تغريداته أحيانا وهو مستلق على السرير، وفي أحيان أخرى يدع آخرين ينشرون ما يريد كتابته.

© Sputnik. Irina Kalashnikova ترامب: الديمقراطية في أمريكا أفضل مما كانت عليه منذ عقود

وبدا ترامب في مقابلة مع قناة "آي.تي.في" التلفزيونية البريطانية ممتنا للأثر الكبير الذي تحدثه تغريداته، وقال إنه يحتاج إلى الإعلام الاجتماعي للتواصل مع الناخبين في عصر ما وصفها بالأخبار الكاذبة، ووصل عدد متابعي ترامب على "تويتر" حتى أمس الأحد، إلى 47.2 مليون مستخدم، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف في المقابلة التي أذيعت، أمس الأحد: "إذا لم يكن لدي هذه الوسيلة للتواصل فلا يمكنني الدفاع عن نفسي. هناك الكثير من الأخبار الكاذبة، الكثير من الأخبار الخاطئة أو المختلقة".

وردا على سؤال عن ترقب العالم لتغريداته قال الرئيس الأمريكي، أن هذا الوضع جنوني وإنه عادة ما يغرد بنفسه ويفعل ذلك وهو مستلق على السرير أحيانا.

وأضاف "وأحيانا أملي شيئا ما بسرعة شديدة وأدع أحدا ينشره".

وعندما سئل عن تناول شطائر البرغر وشرب المياه الغازية، قال ترامب، البالغ 71 عاما: "أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة في العالم، أتناول الطعام الصحي…أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جدا".

وقال ترامب إنه يحظى بشعبية واسعة في بريطانيا. وكان بعض السياسيين البريطانيين دعوا إلى إلغاء زيارة ترامب ووقع 1.86 مليون شخص عريضة تطالب بحظر دخوله البلاد.

وقال: "أتلقى رسائل بريد إلكتروني كثيرة من معجبين في بلادكم. يحبون الحس الأمني لدي ويحبون ما أقوله حيال شتى الأمور".

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبرم اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قال إنه سيفعل.

وعندما سُئل عن انتقاد بعض النساء له، قال إنه يدعم المرأة وأن نساء كثيرات يفهمن ذلك.

وقال إن النساء بشكل خاص أحببن دعمه لوجود جيش قوي، حيث أنهن يرغبن دائما في الشعور بالأمان في وطنهن.

وتابع: "ليس هناك من هو أفضل مني في الشؤون العسكرية… أرى أن النساء يحببن ذلك كثيرا. أعتقد أنهن يرغبن في الشعور بالأمان في الوطن… أحترم النساء كثيرا".

وبسؤاله عما إذا كان من مؤيدي الحركة النسوية رد ترامب بالنفي، قائلا: "لا… أعتقد أن هذه ستكون مبالغة فأنا أدعم النساء وأدعم الرجال وأدعم الجميع".

وقال ترامب إنه يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صديقا له وإنه معجب به كثيرا.