الجيش التركي يعلن حصيلة أول أسبوع عملية "غصن الزيتون"

أعلن الجيش التركي، تحييد 597 "إرهابيا" في إطار عمليات "غصن الزيتون" المتواصلة على مدينة عفرين السورية.

© Sputnik. Waeel Hafian مقتل وإصابة مدنيين بقصف تركي على قريتين في عفرين

ووفقا لوكالة " الأناضول " التركية الرسمية، فقد أفادت رئاسة الأركان في بيان، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، أن " المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفاً عسكرياً شملت أوكار ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لتنظيمات "ب ي د/ي ب ك" و"بي كا كا" و "داعش" الإرهابية في إطار عملية "غصن الزيتون".

ولفت البيان إلى "تحييد 40 إرهابيا الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 597 إرهابيا".

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 يناير /كانون الثاني الجاري، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" الإرهابيين شمال غربي سوريا.