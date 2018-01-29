الحكومة التركية: "غصن الزيتون" محدودة وتستهدف الإرهابيين في نطاق عفرين

قال نائب رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في مقاطعة عفرين شمال غربي سوريا، مؤكداً أن القوات ستنسحب فور انتهاء العمليات.

© AFP 2018/ Anatolian News Agency الأكراد يعلنون عن إسقاط طائرة تركية في عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال بوزداغ، في كلمة ألقاها أثناء فعالية في إسطنبول حول القدس، إن "عملية غصن الزيتون محدودة تشمل الإرهابيين المتواجدين ضمن حدود عفرين ولا يمكن تحديد موعد لانتهائها".

وأكد أن العملية "ستستمر حتى القضاء على كافة الإرهابيين"، مضيفا أن "تركيا ستنسحب من المنطقة بعد انتهاء العملية".

وكان الجيش التركي أعلن تحييد 597 "إرهابيا" في إطار عمليات "غصن الزيتون" المتواصلة على مدينة عفرين السورية، وقال إن "المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفاً عسكرياً شملت أوكارا ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لتنظيمات "ب ي د/ي ب ك" و"بي كا كا" و"داعش" الإرهابية في إطار عملية "غصن الزيتون".