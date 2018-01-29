ارتفاع حصلية هجوم على ثكنة للجيش الأفغاني في كابول إلى 11 قتيلا و16 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم استهدف ثكنة للجيش الأفغاني بالقرب من الأكاديمية العسكرية، اليوم الاثنين، إلى 11 قتيلا و16 جريحا.

© Sputnik. J. Kargyar هجوم واشتباكات عنيفة في محيط الأكاديمية العسكرية في كابول

كابول — سبوتنيك . وذكر بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أن "الهجوم استهدف وحدة نظامية للجيش بالقرب من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، صباح اليوم"، موضحا أن "حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 11 قتيلا، و16 جريحا".

وكانت وسائل إعلام أفغانية محلية أفادت بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم".

وفي بيان سابق لها اليوم أعلنت الوزارة الأفغانية، أن ما لا يقل عن أربعة مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب واحدة من الأكاديميات العسكرية الكبرى في أفغانستان وقتلوا جنديين على الأقل وأصابوا عشرة آخرين.

وكان شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا صوت ما لا يقل عن 8 انفجارات، صباح اليوم الاثنين، فضلا عن اشتباكات نارية متقطعة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة قريبة من أكاديمية المارشال فهيم العسكرية في العاصمة كابول.