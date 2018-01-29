"زيكا" يهدد المواليد في أمريكا بعد زيادة المصابين بعيوب خلقية

أعلن مسؤولون أمريكيون أن فيروس زيكا، الذي ينقله البعوض يتسبب في زيادة أعداد الأطفال الحديثي الولادة، المصابين بعيوب خلقية في ولايات يتنقل فيها الفيروس، داخل مناطق يكثر فيها البعوض.

© AP Photo/ Andre Penner علماء يتوصلون إلى السبب الذي جعل فيروس "زيكا" يصبح خطيرا

وقال مسؤولو الصحة في أمريكا إن هذا يحدث حتى بين نساء لم تثبت الاختبارات المعملية تعرضهن للفيروس أثناء الحمل، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن المناطق التي يتنقل فيها الفيروس والتي تشمل جنوب فلوريدا ومنطقة بجنوب تكساس وبويرتوريكو، شهدت زيادة نسبتها 21 في المئة في حالات ولادة أطفال بعيوب خلقية.

وأضافت أن النسبة ترتبط بقوة بفيروس زيكا في النصف الثاني من 2016، عندما كان هناك تفش للفيروس، مقارنة بالنصف الأول من ذلك العام.

وتوقع الباحثون بالمراكز الأمريكية رصد زيادة جديدة في ولادة أطفال بعيوب خلقية مرتبطة بفيروس زيكا، عند تحليل بيانات عام 2017، وذلك لأن كثيرا من الحوامل اللاتي تعرضن للفيروس في أواخر 2016 ولدن أطفالهن في 2017.

يذكر أن أول رصد لتفشي فيروس زيكا كان في البرازيل عام 2015، ثم انتشر سريعا عبر الأمريكتين، وارتبط التفشي بآلاف الحالات المشتبه في أنها مصابة بصغر حجم الرأس الذي يعرف بالمايكروسيفالي.