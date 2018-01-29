نتنياهو: إسرائيل منعت هجمات إرهابية في دول عربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك دولا عربية توافقه الرأي، لافتا إلى أن هذا الموقف لم يكن من الممكن توقعه قبل عشر سنوات.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich بالصور...وفد من 3 دول عربية يزور إسرائيل للتعرف عليها عن قرب

وفي تصريح لـ ــCNN ، قال نتنياهو ، خلال رده على سؤال حول وجود تحالف بين إسرائيل ودول في المنطقة فيما يتعلق بمجابهة إيران: "أوافق على أن هناك توافق بين إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط ما كان يمكن تخيلها قبل عشر سنوات وبالتأكيد خلال حياتي، ولم أر أي شيء مثله وأنا بعمر الدولة الإسرائيلية تقريبا".

وتابع قائلا: "هذا أمر غير عادي، نعم يبدأ ذلك بقلق مشترك تجاه عدو مشترك، وهو الإسلام المتطرف، سواء من التطرف السني كداعش والقاعدة من قبله، وهو ما تحاربه إسرائيل"، مؤكداً أن "إسرائيل منعت العديد من الهجمات الإرهابية الكبيرة ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم وحمت أرواح العديد من المواطنين".

وأضاف: "هناك أيضا الموقف المشترك تجاه إيران، هذا سبب واحد معروف، هناك سبب آخر للتقارب غير معروف، هو رغبتهم باستخدام التكنولوجيا المدنية التي تملكها إسرائيل سواء في المياه أو الزراعة أو تكنولوجيا المعلومات ومجالات أخرى كالصحة، لتحسين حياة مواطنيهم، "وأنا أرى ذلك أمراً مبشرا للسلام، وهذا أراه تغيراً ليس فقط على مستوى الأنظمة بل حتى بين العامة، ليس أجمعهم وليس بصورة تشكل أغلبية بل أقليات معتبرة، وهذا هو الأمل ومستقبل السلام".