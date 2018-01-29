بالفيديو...تدمير الفرقاطة الإيرانية القيادية

نشرت مواقع إيرانية شريط فيديو يظهر فيه أنه لم يتبق أي شيء تقريبا من الفرقاطة الإيرانية Damavand. وقد دمرت السفينة موجات بعد حادث 10 يناير.

وكانت الفرقاطة الخفيفة دماوند القيادية في أسطول الشمال الإيراني، ومقره في بحر قزوين، وثاني فرقاطة في سلسلة فئة السفن Mowj — أكبر السفن الإيرانية.

والسفينة مسلحة بصواريخ كروز Ghader (النسخة الإيرانية من الصواريخ البريطانية C-802 مع زيادة المدى)، وصواريخ المحراب (نسخة عن إس أم-1)، وستة طوربيدات عيار 324 ملم، وأنظمة مدفعية عيار 76 مم "فجر 27" (نسخة عن الإيطالية اوتو ميلارا 76/62 كومباكت) ومدفع عيار 40 ملم "فتح" (نسخة عن بوفورز L / 70).

🔴 ناوشکن دماوند بر اثر طوفانی شدن دریا، ضمن برخورد با موج‌شکن‌ها در سواحل بندر انزلی، دچار آسیب شده است

منبع: سایت‌های محلی در شمال کشور pic.twitter.com/Q8ylxJr9s5 — Hossein Dalirian 🇮🇷 (@HosseinDalirian) January 10, 2018

وفي 10 يناير / كانون الثاني 2018، ألقيت عاصفة السفينة في ميناء بندر-إنزيلي، وهو القاعدة البحرية الرئيسية للبحرية الإيرانية في بحر قزوين. وكسر بدن الفرقاطة، وتوفي ثلاثة من أفراد الطاقم، وفقد أحدهم.

وقام البحارة الإيرانيون في غضون أسبوعين بإزالة جميع الأسلحة والمعدات الإلكترونية من السفينة المدمرة.