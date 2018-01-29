هدايا تذكارية تحمل شعار الجمهورية العربية السورية يتلقاها المشاركون في مؤتمر "سوتشي"

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، تلقوا هدايا تذكارية.

© Photo/ provided RF Permanent Mission to the UN in Geneva بورودافكين: المعارضة السورية المعتدلة تشارك في مؤتمر سوتشي رغم التهديدات

© Sputnik. Levchenko رمز تذكاري لمشاركي مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

سوتشي — سبوتنيك. والهدية التذكارية، عبارة عن قاعدة مصنوعة من حجر "الملكيت الأورالي" ، تحمل شعار الجمهورية السورية، [ شعار الجمهورية العربية السورية عبارة عن عقاب ذهبي اللون في وسطه ترس عربي منقوش عليه العلم الرسمي، بالإضافة لوجود سنبلتي قمح ترمزان إلى الخصوبة والحياة، ويمسك العقاب بمخالبه شريط مكتوب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية"] واحتل الجزء العلوي من الهدية التذكارية معين برونزي يجسد بداخله يدين متصافحتين.

وتستضيف الآن مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومين، مؤتمر الحوار الوطني لسوريا، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.