الولايات المتحدة تجري استطلاعا جويا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

قامت طائرة استطلاع راديو إلكترونية تابعة للبحرية الأمريكية EP-3E Aries II برحلة طويلة على طول الحدود الروسية على البحر الأسود، بحسب مواقع غربية.

ووفقا لـ Liveuamap أقلعت الطائرة رقم 157326 من قاعدة جوية في خليج سودا في جزيرة كريت وحلقت عدة ساعات فوق المياه الدولية على طول الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم.

© Sputnik. Sergej Pjatakov طيران البحر الأسود والدفاع الصاروخي في القرم يطلقون صواريخ وقنابل

واقتربت طائرة الاستطلاع من سيفاستوبول على مسافة 40 كيلومترا.

يذكر أن طائرات حلف شمال الأطلسي تجري استطلاعا بانتظام على الحدود الروسية. وقامت الطائرة الأمريكية P-8A Poseidon في 15 يناير/كانون الثاني، برحلة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، وفي يوم 24 يناير قامت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية RC-135W برحلة طويلة على الحدود الروسية.