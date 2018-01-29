الولايات المتحدة تجري استطلاعا جويا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

ووفقا لـ Liveuamap أقلعت الطائرة رقم 157326 من قاعدة جوية في خليج سودا في جزيرة كريت وحلقت عدة ساعات فوق المياه الدولية على طول الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم.
واقتربت طائرة الاستطلاع من سيفاستوبول على مسافة 40 كيلومترا.
يذكر أن طائرات حلف شمال الأطلسي تجري استطلاعا بانتظام على الحدود الروسية. وقامت الطائرة الأمريكية P-8A Poseidon في 15 يناير/كانون الثاني، برحلة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، وفي يوم 24 يناير قامت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية RC-135W برحلة طويلة على الحدود الروسية.
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