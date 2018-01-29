سفير: أنباء تسلل "داعش" إلى باكستان بعد مغادرته سوريا والعراق غير صحيحة

أعلن السفير الباكستاني لدى روسيا، غازي خليل الله، أن الأنباء عن أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي "يتسللون" من سوريا والعراق إلى أراضي باكستان غير صحيحة.

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير في مقابلة مع "سبوتنيك": "اسمحوا أن أقول لكم بأن تنظيم بما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" لا علاقة له بالإسلام. إنه تنظيم إرهابي ونحن نفضل أن نطلق علية اسم "داعش". ولقد قرأنا أنباء تقول إن مسلحي داعش غادروا سوريا والعراق إلى بلدان أخرى، لكن يجب مع ذلك، ومن الضروري التمييز بين الأنباء والأدلة، لا توجد أدلة أن المسلحين يتواجدون في مناطق باكستان. ولا يوجد لـ"داعش" وجود منظم في باكستان".

وأشار السفير إلى أنه بلاده لا تجتذب الإرهابيين، بما في ذلك، والمناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان، بسبب وجود عمليات لمكافحة الإرهاب، ضد الإرهابيين والمتطرفين، مؤكدا أن هذه العمليات الواسعة النطاق تنفذ على حساب موارد باكستان وتكاليفها تتجاوز ملياري دولار.

وأكد السفير أن الإرهاب يشكل تهديدا للجميع، وممثلون من باكستان وروسيا على اتصال دائم بهذا الصدد.

وأعلن رئيس مركز محاربة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول بالشرطة أندريه نوفيكوف، في وقت سابق، أن إرهابيي "داعش" يفرون من سوريا وينتقلون بشكل جماعي إلى إقليم وزيرستان في باكستان. ووفقا له، منذ خريف 2016 انتقل عدد كبير من مسلحي "داعش" من سوريا والعراق إلى وزيرستان، حيث يتم إعادة توزيعهم.