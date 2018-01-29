زاخاروفا تتحدث عن محاولة تعطيل مؤتمر سوتشي

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام حول "نتائج سوتشي المحددة سلفا" هي محاولة لتعطيل عمل مؤتمر الحوار الوطني السوري.

سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "كل ما يجري إطلاقه الآن في الفضاء الإعلامي حول بعض "نتائج سوتشي المحددة سلفا"، و"البيانات المكتوبة مسبقا "هو محاولة لتعطيل عمل المؤتمر"، كما ورد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن وسائل الإعلام نشرت ما يسمى بـ"خطة البيان النهائي للمؤتمر". وتابعت قائلة "وهذا ما يجعل الأمور تبدو وكأن اللقاء بين ممثلي دمشق والمعارضة مكتوب سلفا والحدث خال من النتائج غير المتوقعة".

وفي وقت سابق، أفيد بأن أول المشاركين في المؤتمر وصلوا إلى سوتشي، بما في ذلك وفد من الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة، ستافان دي ميستورا.