تركيا تستخدم مدافع هاوتزر قوية في سوريا (صور +فيديو)

وهذه المدفعية قادرة على إطلاق قذائف بوزن أكثر من 92 كغ إلى مدى نحو 23 كم. واستخدام الذخائر الفعالة النشطة يزيد من مدى الإطلاق إلى 30 كم.
يبلغ طول المدفع أكثر من 10 أمتار وقوة المحرك الذي يعمل بالديزل 405 أحصنة.
#Turkey send M110 SPA 203mm Self-Propelled Artillery to northern #Syria' s #Afrin battle pic.twitter.com/QJQAOIkqLm— Mark (@markito0171) January 29, 2018
أشار الخبير العسكري يوري ليامين إلى أن استخدام تركيا لأقوى مدافع لديها في عملية "غصن الزيتون" لا يثير الدهشة. فالفصائل الكردية في عفرين لم تضيع الوقت وقد تمكنت خلال السنوات الماضية من إنشاء تحصينات قوية في جبال المناطق الحدودية.
وقال ليامين: "لقد قاموا بتجهيز مواقع لإطلاق النار وأبراج مراقبة وطرق الإمداد تحت الأرض قوية جدا، ولذلك استخدام مدافع عيار 203 ملم لتدمير التحصينات مناسب جدا".
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