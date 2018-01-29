تركيا تستخدم مدافع هاوتزر قوية في سوريا (صور +فيديو)

استخدم الجيش التركي خلال العملية العسكرية ضد التشكيلات الكردية، أقوى مدافع لديه. مدافع هاوتزر من عيار 203 ملم "أم110أ2" أمريكية الصنع.

وهذه المدفعية قادرة على إطلاق قذائف بوزن أكثر من 92 كغ إلى مدى نحو 23 كم. واستخدام الذخائر الفعالة النشطة يزيد من مدى الإطلاق إلى 30 كم.

يبلغ طول المدفع أكثر من 10 أمتار وقوة المحرك الذي يعمل بالديزل 405 أحصنة.

أشار الخبير العسكري يوري ليامين إلى أن استخدام تركيا لأقوى مدافع لديها في عملية "غصن الزيتون" لا يثير الدهشة. فالفصائل الكردية في عفرين لم تضيع الوقت وقد تمكنت خلال السنوات الماضية من إنشاء تحصينات قوية في جبال المناطق الحدودية.

وقال ليامين: "لقد قاموا بتجهيز مواقع لإطلاق النار وأبراج مراقبة وطرق الإمداد تحت الأرض قوية جدا، ولذلك استخدام مدافع عيار 203 ملم لتدمير التحصينات مناسب جدا".