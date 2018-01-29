السفارة الأمريكية في موسكو: ممثلو واشنطن لن يشاركوا في سوتشي بصفة مراقبين

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الاثنين، أن ممثلي الولايات المتحدة لن يشاركوا بصفة مراقبين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev زاخاروفا تتحدث عن محاولة تعطيل مؤتمر سوتشي

موسكو — سبوتنيك . وقالت رئيسة المكتب الصحفي للسفارة الأمريكية ماريا أولسون لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة لن تشارك بصفة مراقب في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

ونود أن نشير إلى أن هيئة التفاوض السورية صرحت أنها لن تشارك في المؤتمر في سوتشي، والولايات المتحدة تحترم قرارها"."

وأشارت أولسون إلى أن الجهود المشتركة للتسوية في سوريا يجب أن تكون موجهة نحو عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف.