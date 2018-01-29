الجيش التركي: تدمير 8 أهداف لحزب العمال الكردستاني في غارات على مناطق شمالي العراق

© AFP 2018/ PAUL CROCK غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنطاكيا — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الجيش التركي اليوم الاثنين أن "المقاتلات التركية دمرت 8 أهداف لحزب العمال الكردستاني في غارات على مناطق زاب وأفاشين — باسيان وهاكورك شمالي العراق".

وأضاف البيان أن "الغارات استهدفت عناصر كانت تخطط لهجمات إرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش التركي تحييد 597 "إرهابيا" في إطار عمليات "غصن الزيتون" المتواصلة على مدينة عفرين السورية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، فقد أفادت رئاسة الأركان في بيان لها أن "المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفا عسكريا شملت أوكار ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لتنظيمات "ب ي د/ ي ب ك" و"بي كا كا" و "داعش" الإرهابية في إطار عملية "غصن الزيتون".