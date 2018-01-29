واشنطن تعلق على اعتراض مقاتلة روسية لطائرة تجسس أمريكية

وصفت البحرية الأمريكية اعتراض مقاتلة روسية، لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود بالغير آمن، حيث اقتربت الطائرة على بعد 1.5 متر.

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان للمكتب الصحفي لقوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، أنه "في 29 كانون الثاني/يناير 2018، جرى اعتراض طائرة أمريكية من طراز إي بي-3 آريس، كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، من قبل طائرة سو- 27، روسية. واعتبرت هذا المواجهة غير آمنة، لأن سو-27، اقتربت مسافة خمسة أقدام (1.5 م)، ومرت مباشرة من خلال مسار طيران طائرة إي بي-3… واستغرق الاعتراض حوالي ساعتين و40 دقيقة".

وأضاف البيان، "القوات المسلحة الروسية، لها الحق بالقيام بعمليات في المجال الجوي الدولي ولكن يتعين على البعض التصرف وفقا للمعايير الدولية التي وضعت لضمان الأمن ومنع الحوادث… الطائرة الأمريكية تصرفت وفقا للقانون الدولي ولم تثير الأفعال الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن طائرة روسية من طراز "سوخوي 27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز إي بي-3 آريس، تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق المياه الدولية للبحر الأسود.