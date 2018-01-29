الخارجية الأمريكية تتهم روسيا بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، روسيا بانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، وذكرت بهذا الصدد أنه "ليس هناك وقت للأعذار".

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد حذرنا روسيا من تجارة الفحم الكوري الشمالي غير المشروعة من خلال موانئها (الروسية)، وروسيا تقول أنها ستتبع جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، لكنها غير قادرة على فرضها وتشجع على سلوك غير قانوني من قبل كوريا الشمالية. لا يوجد وقت للأعذار".

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت في وقت سابق عن مصادر استخباراتية لم تكشف عن اسمها في أوروبا الغربية، أن كوريا الشمالية نقلت الفحم إلى كوريا الجنوبية واليابان عبر روسيا، ربما في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت، أن السفن الصينية يمكن أن تكون شاركت في مثل هذه الشحنات.

وبدورها، علقت وزارة الخارجية الصينية على هذه الأنباء، بأنه ليس لديها أي معلومات تفيد أن السفن الكورية الشمالية والصينية يمكن أن تشارك في نقل الفحم من كوريا الشمالية إلى روسيا.

هذا وذكر المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، بأن موسكو تلتزم بجميع القواعد الدولية.