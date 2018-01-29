الخارجية الأمريكية تتهم روسيا بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد حذرنا روسيا من تجارة الفحم الكوري الشمالي غير المشروعة من خلال موانئها (الروسية)، وروسيا تقول أنها ستتبع جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، لكنها غير قادرة على فرضها وتشجع على سلوك غير قانوني من قبل كوريا الشمالية. لا يوجد وقت للأعذار".
وأضافت، أن السفن الصينية يمكن أن تكون شاركت في مثل هذه الشحنات.
وبدورها، علقت وزارة الخارجية الصينية على هذه الأنباء، بأنه ليس لديها أي معلومات تفيد أن السفن الكورية الشمالية والصينية يمكن أن تشارك في نقل الفحم من كوريا الشمالية إلى روسيا.
هذا وذكر المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، بأن موسكو تلتزم بجميع القواعد الدولية.
We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199— Heather Nauert (@statedeptspox) ٢٩ يناير، ٢٠١٨
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