نتنياهو يؤكد لبوتين: لن نسمح بهذين التحركين من إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل اللقاء الذي انعقد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

القدس — سبوتنيك. وأكد نتنياهو خلال اللقاء أن إسرائيل لن تسمح بالتموضع العسكري الإيراني في سوريا، وعملها على إنتاج أسلحة في لبنان لتشن هجمات على إسرائيل منها.

© REUTERS/ Ronen Zvulun نتنياهو: إيران تعلن رغبتها في تدمير إسرائيل وهذا لن ينجح به أحد

وجاء في تصريحات لنتنياهو عقب اللقاء مساء يوم الإثنين 29 يناير / كانون الثاني: ‏"أنهيت للتو محادثات معمقة وجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قلت له إن إسرائيل تنظر بخطورة إلى تحولين، الأول هو المحاولة الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا والثاني هو المحاولة الإيرانية لإنتاج الأسلحة العالية الدقة في لبنان ضد دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "أوضحت للرئيس بوتين، أننا لن نقبل بأي من هذين التحولين وسنعمل وفق الحاجة".

وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، أن إيران تتحدث صراحة عن الرغبة في تدمير إسرائيل، وهذا لن ينجح به أحد.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى موسكو يوم الاثنين، وعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المتحف اليهودي ومركز التسامح، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الروس.