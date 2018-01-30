نتنياهو يؤكد لبوتين: لن نسمح بهذين التحركين من إيران

القدس — سبوتنيك. وأكد نتنياهو خلال اللقاء أن إسرائيل لن تسمح بالتموضع العسكري الإيراني في سوريا، وعملها على إنتاج أسلحة في لبنان لتشن هجمات على إسرائيل منها.
وأضاف نتنياهو "أوضحت للرئيس بوتين، أننا لن نقبل بأي من هذين التحولين وسنعمل وفق الحاجة".
وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، أن إيران تتحدث صراحة عن الرغبة في تدمير إسرائيل، وهذا لن ينجح به أحد.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى موسكو يوم الاثنين، وعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المتحف اليهودي ومركز التسامح، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الروس.
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