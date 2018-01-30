استقالة نائب مدير "FBI" بسبب ترامب

استقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي أي) أندرو مكابي من منصبه، أمس الإثنين، بعد أشهر من الخلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.

© AP Photo/ Invision بتلك الطريقة هيلاري كلينتون تسخر من ترامب أمام الملايين (فيديو)

ونقلت قناة " NBC NEWS "، نقلا عن مصادر مطلعة على قرار الاستقالة، أن "مكابي كان هدفا لانتقادات ترامب، بعد إدارته التي استمرت أشهر لمكتب التحقيقات الفدرالي عقب طرد جيمس كومي، المدير السابق للمكتب من منصبه".

وأضافت المصادر أنه كان مقرراً "تقاعد مكابي رسميا في مارس/ آذار المقبل".

واتخذ ترامب قرارا مفاجئا، في مايو/ آيار الماضي، بإقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وأحد المسؤولين عن تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، رغم نفي ترامب في أبريل/ نيسان 2017، ما تردد حينها عن عزمه التخلي عن جيمس كمدير لـ "إف.بي.أي".

وفي السياق، يهاجم ترامب مكابي منذ خريف العام 2016، عندما كشف عن مساهمة زوجته في حملة تابعة للجنة العمل السياسي لحاكم ولاية فرجينيا تيري مكوليف، حليف غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017

وقتها، ألمح مكابي إلى إمكانية استقالته بسبب تشكيك ترامب في "نزاهته" واتهامه بـ"التحيز السياسي".

وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي حول احتمالة وجود تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا، أو ما إذا كان ترامب عرقل تحقيقا لمكتب التحقيقات الفدرالي حول نفس القضية من خلال إقالته لمديره السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار الماضي.