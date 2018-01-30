أيرلندا تجري استفتاء حول الإجهاض في مايو 2018

أعلن رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، أمس الإثنين، أنه سيتم تنظيم استفتاء حول الإجهاض في البلاد أواخر أيار/مايو 2018.

وقال في مؤتمر صحفي إثر اجتماع وزاري استمر عدة ساعات، "وافقت الحكومة على تنظيم استفتاء في نهاية شهر مايو من هذا العام".

وأوضح، أن تاريخ الاستفتاء الدقيق سيحدد بعد النقاش البرلماني.

تجدر الإشارة إلى أن الإجهاض ممنوع في أيرلندا، لكن في 1983 تم إضافة تعديل إلى الدستور بعد إجراء استفتاء، منح الجنين والأم حقا متساويا في الحياة.

ووفقا لـ"فرانس برس"، تم تعديل القانون بعد 3 عقود للسماح بالإجهاض عندما تكون حياة الأم في خطر وذلك بعد واقعة وفاة أم في 2012 بعد رفض إجهاضها.

وقال فارادكار، إنه سيتم نقاش الأمر في البرلمان بغرفتيه، مؤكدا ثقته في إمكانية إنجاز الجدول الزمني لتنظيم استفتاء في مايو القادم.

وتسافر آلاف الأيرلنديات حاليا سنويا إلى الخارج لإجراء إجهاض وتقصد معظمهن إنجلترا.