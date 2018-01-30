الولايات المتحدة تطلب من روسيا عدم الاقتراب من طائرتها

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ممثلة وزارة الخارجية هيذر ناويرت: "كما أكدت قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا، فقد نفذت الطائرة الروسية "سو-27" اقترابا غير آمن من الطائرة الأمريكية "إي بي —3" في المجال الجوي الدولي، واقترب الطيار الروسي لمسافة 5 أقدام (1.5م) وحلق مباشرة أمام ممر "إي بي-3".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، أن طائرة روسية من طراز "سوخوي-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز إي بي-3 آريس، تابعة لسلاح البحرية الأمريكي فوق المياه الدولية للبحر الأسود، مشيرة إلى أنه لاعتراض الهدف أقلعت طائرة "سوخوي-27"، واقتربت من الهدف الجوي على مسافة آمنة وحددته بأنه طائرة استطلاع راديو إلكترونية طراز "إي بي-3 أريس 2"، تابعة لسلاح البحرية الأمريكي.
وأكدت وزارة الدفاع على أن تحليق الطائرة "سوخوي-27" تم وفقا للقوانين الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تكن هناك أية حوادث.
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