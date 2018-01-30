الولايات المتحدة تطلب من روسيا عدم الاقتراب من طائرتها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن عبرت عن قلقها العميق إزاء الحادث، الذي وقع فوق البحر الأسود يوم الاثنين، حيث اقتربت مقاتلة روسية من طائرة استطلاع أمريكية، ودعت موسكو لوقف مثل هذه الأعمال من أجل تجنب وقوع حوادث خطيرة واصطدامات.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ممثلة وزارة الخارجية هيذر ناويرت: "كما أكدت قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا، فقد نفذت الطائرة الروسية "سو-27" اقترابا غير آمن من الطائرة الأمريكية "إي بي —3" في المجال الجوي الدولي، واقترب الطيار الروسي لمسافة 5 أقدام (1.5م) وحلق مباشرة أمام ممر "إي بي-3".

وأضافت ناويرت: "إننا ندعو روسيا لوقف مثل هذه الأعمال الخطيرة، التي تزيد من خطر الأخطاء، وتشكل خطرا على الطاقم من كلا الجانبين، والاصطدامات الجوية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، أن طائرة روسية من طراز "سوخوي-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز إي بي-3 آريس، تابعة لسلاح البحرية الأمريكي فوق المياه الدولية للبحر الأسود، مشيرة إلى أنه لاعتراض الهدف أقلعت طائرة "سوخوي-27"، واقتربت من الهدف الجوي على مسافة آمنة وحددته بأنه طائرة استطلاع راديو إلكترونية طراز "إي بي-3 أريس 2"، تابعة لسلاح البحرية الأمريكي.

وأكدت وزارة الدفاع على أن تحليق الطائرة "سوخوي-27" تم وفقا للقوانين الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تكن هناك أية حوادث.