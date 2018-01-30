السلطات التركية تعتقل أعضاء اتحاد الأطباء لمعارضتهم عملية عفرين

وأشار إلى أن النيابة العامة في أنقرة كانت فتحت أمس تحقيقاً بحق أعضاء اتحاد الأطباء الأتراك إثر انتقادهم للعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مدينة عفرين السورية، مؤكداً استمرار عمليات اعتقال أعضاء الاتحاد في المحافظات التركية المختلفة.
وكان اتحاد الأطباء الأتراك نشر بيان، يوم الأربعاء الماضي، انتقد فيه عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين السورية.
وجاءت حملات اعتقال أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء الأتراك على خلفية توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة بسبب بيانهم الرافض للحرب حيث وصفهم "بعشاق الإرهاب".
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