السلطات التركية تعتقل أعضاء اتحاد الأطباء لمعارضتهم عملية عفرين

أصدرت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، مذكرات اعتقال بحق 11 عضواً في اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء الأتراك بسبب معارضتهم للعملية التي أطلقها الجيش التركي مع "الجيش الحر" في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الأطباء الأتراك أحمد أراس لوكالة "سبوتنيك": "داهمت الشرطة التركية صباح اليوم منازل 11 عضواً في اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء الأتراك واعتقلت عدداً منهم بينهم رئيس الاتحاد راشد توكل".

وأشار إلى أن النيابة العامة في أنقرة كانت فتحت أمس تحقيقاً بحق أعضاء اتحاد الأطباء الأتراك إثر انتقادهم للعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مدينة عفرين السورية، مؤكداً استمرار عمليات اعتقال أعضاء الاتحاد في المحافظات التركية المختلفة.

وكان اتحاد الأطباء الأتراك نشر بيان، يوم الأربعاء الماضي، انتقد فيه عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين السورية.

وجاءت حملات اعتقال أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء الأتراك على خلفية توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة بسبب بيانهم الرافض للحرب حيث وصفهم "بعشاق الإرهاب".