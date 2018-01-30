خامنئي: أمريكا نقلت "داعش" إلى هذه الدولة

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت تنظيم "داعش" من سوريا والعراق إلى دولة أخرى بهدف تبرير وجودها في المنطقة.

وقال خامنئي، خلال تصريحاته له، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني: إن أمريكا نقلت تنظيم "داعش" إلى أفغانستان بهدف تبرير وجودها في المنطقة، معرباً عن "أسفه العميق إزاء المجازر التي تعرض لها الشعب الأفغاني أخيرا على يد العمليات الإرهابية"، التي تبناها "داعش" الإرهابي، وذلك وفقا لوكالة " تسنيم " الإيرانية.

وشدد على أن "عمليات داعش في أفغانستان مؤخراً هي بداية نقل هذا التنظيم على يد أمريكا إلى هذا البلد بعد هزيمته في سوريا والعراق، بهدف توفير الأمن للكيان الصهيوني وتبرير استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة".

واتهم المرشد الأعلى الإيراني واشنطن بزعزعة الأمن في كابل، مشدداً على أن "المجازر التي بدأت في المنطقة منذ 20 عاما كانت بسبب أدوات أمريكا المباشرة أو غير المباشرة في المنطقة، وذلك بهدف زعزعة الأمن الإقليمي وتأمين وجودها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية".