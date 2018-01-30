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11:22 30 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مصرع ستة من أسرة واحدة بانفجار سيارة في باكستان

    © REUTERS/ Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY
    العالم
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    لقي ستة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في انفجار سيارة، شمال غربي باكستان.

    طائرة ريبر بدون طيار
    © AP Photo/ Leslie Pratt, US Air Force
    باكستان تدين هجمة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار على أراضيها
    وأعلن مسؤولون أن الأسرة كانت في طريقها إلى قرية باكستانية، لحضور جنازة في منطقة كورام في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.

    وقال أكبر افتخار، المسؤول بالحكومة المحلية، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار نتج عن لغم أرضي أم عن قنبلة زرعها متشددون إسلاميون على الطريق، مؤكدا أن "ثلاث نساء توفيت بالإضافة إلى ثلاثة رجال على الفور".

    وصرح الطبيب ممتاز حسين من مستشفى في باراتشينار، البلدة الرئيسية في كورام، أن ناجيا واحدا من الانفجار في حالة مستقرة.

    وتعتبر كورام واحدة من سبع مناطق على الحدود مع أفغانستان في المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، التي كانت منذ فترة طويلة موطنا لمتشددين إسلاميين محليين وأجانب.

    وكانت المنطقة تعرضت في الفترة الأخيرة لضربات يعتقد أن طائرات أمريكية بدون طيار، نفذتها استهدفت بالأساس أعضاء في شبكة حقاني المتشددة المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية وتنشط على جانبي الحدود، وفقا لـ"روتيرز".

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