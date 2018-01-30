كازاخستان تخصص 900 مليون دولار لمكافحة الإرهاب

أوضح مشروع برنامج حكومي كازاخستاني نشر، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، أن سلطات البلاد تخطط لتخصيص 286.9 مليار تنغي (ما يعادل حوالي 890 مليون دولار) لإنجاز مشروع برنامج حكومي لمكافحة التطرف الديني والإرهاب للفترة من أعوام 2018-2022 .

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ألما-آتا — سبوتنيك . ويفيد مشروع البرنامج الذي نشر على البوابة الخاصة بمشاريع القوانين المفتوحة، ويمر حاليا بمرحلة المناقشة العامة، بأن التكلفة الإجمالية المطلوبة لإنجاز هذا البرنامج تبلغ 286.981 مليار تنغي "منها 226.294 مليار تنغي" (ما يعادل حوالي 706 مليون دولار).

وسيتم تخصيص المبالغ من ميزانية الجمهورية، بالإضافة إلى 60.687 مليار تنغي (ما يعادل 189 مليون دولار)، سيجري تخصيصها من الميزانيات المحلية.

وتوضح الوثيقة التي وضعتها لجنة الأمن الوطني لجمهورية كازاخستان، أن المقصود من إنجاز هذا البرنامج هو توجيه الجهود التي تبذلها الدولة ويبذلها المجتمع والمواطنون لـ "إنشاء والحفاظ على وتطوير الظروف المطلوبة والكافية لضمان عدم تقبل وجهات النظر الراديكالية في مجال الدين بشكل ثابت ومستقر، والحد من عدد الأشخاص المتطرفين وكذلك من العوامل المساهمة في ظهورهم".

يذكر أنه سبق وشملت عملية صياغة هذا البرنامج استخلاص الدروس المستفادة من دراسة الخبرة المكتسبة في عدد من دول العالم، مثل النرويج وفنلندا وكندا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.