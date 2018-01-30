بدء الحوار الوطني السوري في سوتشي وتشكيل هيئة رئاسة المؤتمر

بدأت المحادثات السورية في سوتشي اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني.

سوتشي- سبوتنيك. ويشارك في المحادثات أكثر من 1500 شخصا، الذين يمثلون الداخل السوري، بكافة أطيافه.

وقد تأخر بدء الحوار لرفض المعارضة السورية القادمة تركيا الخروج من المطار، ووضعها بعض الشروط للمشاركة في الحوار.

وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وزير الخارجية التركي، لكي يحل أمر من لا يريدون الخروج من مطار سوتشي.

ونقل لافروف في بداية كلمته رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الروسي في كلمته: "نيابة عن نفسي، أود أن أعبر عن امتنانا المخلص لزملائنا من إيران وتركيا والأمم المتحدة على التحضير الجيد لهذا المؤتمر".

وتابع قائلا "هذا المؤتمر فريد من نوعه، لأنه يجمع أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري، ولابد أن نبدأ من غرس الثقة المتبادلة بيننا، واقترح نيابة عن البلدان الضامنة أن يكون يكون ألكسندر لافرينتييف، أن يساهم في تنظيم عمل هذا المؤتمر، وأرجو تأييد هذا المقترح".

وأعلن في المؤتمر هيئة رئاسة المؤتمر، والتي جاءت على النحو التالي:

"صفوان قدسي، ومحمد ماهر قباقيبي، وميس نايف الكريدي، وآمل يازجي، وجمال قادري، وزياد طاووس، وقدري جميل، وهيثم مناع، وأحمد الجربا، ورندا قسيس".